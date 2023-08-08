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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين خلال الأيام المقبلة

الأرصاد
الأرصاد
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أكد الدكتور محمود القياتى، عضو المركز الإعلامية لهيئة الرصاد الجوية، أن سبب شعور المواطنين اليوم بارتفاع درجات الحرارة هو نسبة الرطوبة المرتفعة، الذى جعلنا نشعر بدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة أن تأثير الرطوبة ما زال موجودا.

وأضاف عضو المركز الإعلامية لهيئة الرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه على مدار الأيام القليلة وحتى مطلع الأسبوع المقبل هناك تحسن مستمر وانخفاض متتالي لدرجات الحرارة.

وأوضح أنه ستصل درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة إلى 34 درجة، وستظل نسب الرطوبة مرتفعة ولكن نشاط الرياح سيجعلنا نشعر بانخفاض بدرجة الحرارة.

 

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