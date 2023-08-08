كامل الوزير: إنشاء وتطوير 7 مصانع للسكك الحديدية في مصر.. فيديو

كشف كامل الوزير، وزير النقل، أنه جاري إنشاء 7 مصانع للسكك الحديدية حاليا، منها مصانع عملت بالفعل ودخلت على خط الإنتاج، إضافة إلى تطوير مصانع أخرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه جاري تطوير 10 قطارات مترو داخل أحد المصانع المصرية.

وأضاف وزير النقل، أن مصر كانت تستورد فلنكات السكك الحديد من الخارج، ولكن حاليا يتم تصنيعها في مصر، معلقا: كنت مكسوف أقول للرئيس السيسي.

وأكد أن هناك محاولات جادة لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر، لافتا إلى أنه يتم إنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورشة العباسية.

وأضاف أنه تم إنشاء شراكة بين سكك حديد مصر وفويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، مؤكدا أنه سيتم تصنيع 40 قطار مترو مع هيونداى روتم فى مصر.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع المجر على تصنيع 500 عربة سكك حديدية مختلفة الدرجات في مصر، مضيفا أنه تم الاتفاق على تصدير عربيات القطار فى حالة وجود مشتري من أجل توطين صناعة النقل فى مصر.

واختتم كامل الوزير، وزير النقل، أن الهدف من توطين صناعة النقل فى مصر توفير فرص عمل للشباب وإكساب خبرات للمصريين في هذا المجال، مضيفا أن الوحدات المتحركة للقطار السريع تكلفتها 7.5 مليار دولار.



