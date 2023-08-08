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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني: المسجد الأقصى في خطر

المجلس الوطني الفلسطيني
المجلس الوطني الفلسطيني
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قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، إن المسجد الأقصى المبارك في خطر، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف فتوح في بيان صحفي اليوم إن التسارع بين المتطرفين والأحزاب اليمينية ووزراء الحكومة الإسرائيلية والمحاولات اليومية المتكررة اقتحام المسجد، ومحاولة وضع حجر الأساس لبناء "الهيكل الثالث المزعوم" داخله من قبل أعضاء منظمة "أمناء الهيكل"، وتنظيمهم المسيرات حول الأقصى، وهم يحملون الحجر وأداء السجود الملحمي، مقدمة لمخططات سوف تستهدف المسجد.

وحذّر فتّوح من قيام حكومة اليمين ذات الائتلاف والأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة، بهدم المسجد الأقصى بافتعال هزات أرضية مصطنعة، تستهدفه والأحياء العربية وتدميرها، خاصة أن هذه الحفريات جعلت منه ضعيفا ومتهالكا، وذلك تمهيدا لاستيلاء المستوطنين عليه، لإقامة هيكلهم المزعوم. 

المسجد الأقصى المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي