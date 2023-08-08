محترفين خطف.. حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين بالمطرية

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 03:41 م

أمرت جهات التحقيق بالمطرية اليوم بحبس تشكيل عصابي 4 ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة متعلقات المواطنين باسلوب الخطف واقر بقيامهم بالعديد من وقائع السرقات باسلوب الخطف باستخدام تروسيكل ، كما طالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة المطرية قد القوا القبض علي تشكيل عصابي تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة هواتف المواطنين باسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية تروسيكل بدائرة القسم تعود البداية عندما تم ضبط (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية حال إستقلالهم مركبة تروسيكل" وسيرهم عكس الإتجاه وبحوزتهم ( 6 هواتف محمولة) ، وبمناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اقتيادهم الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.