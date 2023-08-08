نجاح مناورة للتعامل مع انحراف سفينة وتعطل ماكيناتها في ميناء دمياط

نفذت هيئة ميناء دمياط مناورة متعددة السيناريوهات بمشاركة عدد من القطع البحرية التابعة لأسطول الوحدات البحرية الخاصة بالهيئة، حيث اشتمل السيناريو الأول إفتراض حدوث عطل بالماكينات الخاصة بإحدى سفن الغاز أثناء مغادرتها للميناء و إنحرافها في الممر الملاحي، و بناءا على ذلك قامت القاطرة "بدوي" بتقديم المعاونة بأعمال التدفيع لإستعدال مقدمة السفينة و تصحيح إنحرافها وتوجيهها إلى منتصف الممر الملاحي.

وتضمن السيناريو الثاني بلاغ من قائد القاطرة "بدوي" لبرج الإرشاد والعمليات بحدوث عطل بالقاطرة وجنوحها و تم إيقاف ماكيناتها الرئيسية خلف شمندورة 19، و بالقيام بأعمال حصر العطب بالقاطرة تم إكتشاف وجود فتحة ببدن القاطرة بغرفة الماكينات الرئيسية و تدفق المياة من خلالها .

وفي السيناريو الثالث تم الإبلاغ عن صعوبة السيطرة و إجراء حصر العطب المطلوب مع وجود ميل عرضي بالقاطرة مما استدعى القيام بتنفيذ مراكز ترك القاطرة .

واشتمل السيناريو الرابع مشاركة القاطرة "حمزة" بالإبلاغ عن وجود غريق بالبحر والمشاركة في إنقاذه وانتشاله من الماء إضافة إلى المشاركة في جهود إنقاذ باقي طاقم القاطرة "بدوي" بالتنسيق مع لنشات الإرشاد .

هذا و قد أظهر تنفيذ هذه المناورة حرفية طواقم القاطرات و الوحدات البحرية المشاركة وإنتظام الإشارات و البلاغات و التنسيق المتناغم بين مختلف الوحدات و الإدارات المشاركة و برج الإرشاد و الإدارة العامة للعمليات و الدراية التامة و التنفيذ الكامل لجميع الخطوات و الإجراءات التي تنص عليها الإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "SOLAS".

جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل ، و الربان رئيس الإدارة المركزية للخدمات البحرية و عدد من المختصين .

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