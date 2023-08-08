المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة التزوير بالوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الوطنية في الوايلي.

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل، له معلومات جنائية، وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير. وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات باستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.