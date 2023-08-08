وزير التعليم العالي: نسعى لتحويل البحث العلمي لابتكارات.. وقادرون على توفير التمويل اللازم

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نهدف خلال عام أن نحقق نهوضا كبيرا فى البحث العلمى المصرى، موضحًا أن لدينا 500 عالم متميز فى التخصصات المختلفة وندعم عمل مشروعات بحثية مشتركة خارج مصر أو دعوة أى باحث متميز من العالم للمشاركة معنا فى مشروع بحثى ونهدف إلى ربط البحث العلمى المصرى بالمستوى الدولى مطالبا العلماء تحويل البحث إلى ابتكارات تدعم وتخدم الاقتصاد المصرى وقادرون على تمويل هذا المدخل من الوزارة.

وأضاف عاشور، خلال كلمة له بمؤتمر التميز فى البحث العلمى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلى هيئة فولبرايت ورؤساء الجامعات:" أول مرة نجتمع مع العلماء المتميزين ونسعى لاستخدام البحث العلمى فى خدمة احتياجات الدولة المصرية، متابعًا أن بالأمس شهد توقيع إنشاء اول سيارة كهربائية فى مصر وستكون متاحة خلال 9 شهور بصناعة محلية".

وتابع وزير التعليم العالى، أنه تطبيقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقتها الوزارة فى 7 مارس، ومحور الابتكار لربطه بالاقتصاد المصرى وعملنا على تصنيف ستانفورد والريسفير وحصلت على 11 تخصصا سنعمل عليهم مثل قضايا الغذاء والمناخ والتصنيع وكل الاحتياجات الاساسية للدولة.

وكشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، لتحقيق رؤية الدولة 2030 فى كل المجالات مؤكدا ان التعليم العالى اساس وقاطرة التنمية لتحقبق احتياجات الدولة، مشيرا الى إطلاق مبادرة تكريم للعلماء المتميزين وهو تكريم ليس بشهادة ولا مقابل مادى ولكن حتى ينطلق العلماء اكثر بخطط تحتاجها الدولة مع أكبر الباحثين على مستوى العالم فى القضايا التى تخدم رؤية مصر 2030.



IMG20230808142359