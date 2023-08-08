البرلمان الهندي يناقش حجب الثقة عن حكومة مودي

يناقش البرلمان الهندي، اليوم الثلاثاء، اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به أحزاب المعارضة، عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بحسب ما ذكرت "بي بي سي".

وسيبدأ راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر، الذي أعيد إلى منصبه يوم أمس الاثنين، المناقشة نيابة عن المعارضة، على أن يصوت المشرعون على الاقتراح يوم الخميس بعد المناقشة.

إلا أن حكومة رئيس الوزراء الهندي لن تخسر التصويت لأن حزب "بهاراتيا جاناتا" وحلفاءه يتمتعون بالأغلبية.

لكن قادة المعارضة يقولون إن النقاش سيدفع مودي للتحدث عن الاشتباكات العرقية المستمرة في ولاية مانيبور.

ولقي ما يزيد عن 150 شخصا مصرعهم ونزح عشرات الآلاف في مانيبور منذ أوائل مايو، عندما اندلعت اشتباكات عرقية بين جماعة ميتي ذات الأغلبية وأقلية كوكي القبلية.