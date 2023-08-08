الدفاع الجزائرية: إرهابي كان ينشط بمنطقة الساحل الأفريقي يسلم نفسه بجنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الإثنين، قيام إرهابي كان ينشط بمنطقة الساحل الأفريقي بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية بجنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل الجهود النوعية لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الدفاع، سلم الإرهابي المدعو "بن خية إياد" والملقب بـ"عبد القهار" نفسه للسلطات العسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة بجنوبي البلاد.

وأضاف البيان أن الإرهابي، الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل منذ سنة 2016، كان بحوزته رشاش من نوع "كلاشنيكوف"، وكمية من الذخيرة.

وبحسب البيان، تأتي هذه العملية لتعزز سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف وحدات وأفراد الجيش في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.