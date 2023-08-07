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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميا.. إنتر ميلان يتعاقد مع حارس بايرن ميونخ

يان سومر
يان سومر
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تعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالى مع حارس نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الاثنين، لتعويض رحيل حارسه الكاميروني أندريه أونانا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد عام واحد فقط مع النيراتزوري.

ونشر إنتر ميلان، بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه تعاقده مع حارس المرمى السويسري يان سومر لمدة 3 مواسم، ولم يكشف عن قيمة الصفقة إلا أن تقارير أشارت إلى أنها بلغت 7 ملايين يورو.

وكتب إنتر ميلان: يان سومر حارس المرمى السويسري في النيراتزوري قادما من بايرن ميونيخ بصفقة إنتقال دائم.. الخبرة والقيادة والتفاني؛ جميع الصفات التي يكون سومر على استعداد لإثباتها حتى في النيراتزوري.

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