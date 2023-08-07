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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الطلائع يستعيد كريم طارق من الجونة فى صفقة انتقال حر

توقع كريم طارق على
توقع كريم طارق على عقود الإنتقال للطلائع
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أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع كريم طارق لاعب الجونة السابق ، وذلك لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادات للموسم الجديد .

ووقع كريم طارق على عقود الإنتقال لطلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية  .

وكان كريم طارق قد لعب لطلائع الجيش قبل أن ينتقل لانبى والجونة ، ثم عاد  مجدداً إلى صفوف طلائع الجيش .

على الجانب الآخر يواصل تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً  للموسم الجديد ، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .

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