الطلائع يستعيد كريم طارق من الجونة فى صفقة انتقال حر

أنهى نادى طلائع الجيش التعاقد مع كريم طارق لاعب الجونة السابق ، وذلك لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادات للموسم الجديد .

ووقع كريم طارق على عقود الإنتقال لطلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات فى صفقة انتقال حر ، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وكان كريم طارق قد لعب لطلائع الجيش قبل أن ينتقل لانبى والجونة ، ثم عاد مجدداً إلى صفوف طلائع الجيش .

على الجانب الآخر يواصل تدريباته بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد ، بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية التى كان الكابتن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى قد منحها للفريق فى ختام مباريات الدورى العام .