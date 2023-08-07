محافظ دمياط تفتتح معرض الكتاب في رأس البر

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم معرض رأس البر للكتاب فى دورته الرابعة، حيث رافقها خلال الافتتاح الاعلامى حمدى رزق مقدم برنامج" نظرة " بقناة صدى البلد واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب و عمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال الافتتاح ، تفقدت " المحافظ " أجنحة المعرض الذى سيستمر حتى ١٦ أغسطس الجارى ويضم ٣٠ ناشر ما بين دور النشر الخاصة ومؤسسات صحفية وقطاعات تابعة لوزارة الثقافة، هذا إلى جانب مبادرة " الثقافة والفن للجميع " والتى تقدم مؤلفات بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولا إلى ٢٠ جنيهًا ،فضلا عن مشاركة الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من ١٢٠٠ عنوانًا من اصداراتها المختلفة، هذا إلى جانب ما يقدمه المعرض من أنشطة فنية للأطفال ،وحرصت " الدكتورة منال عوض " على التواصل مع العارضين من مختلف دور النشر واطلعت على عدد من الكتب والكتيبات المعروضة ، حيث أشادت بالمضمون الثقافى والمعرفى الذى تقدمة الكتب لقرائها من الكبار والأطفال .

وثمنت " المحافظ " تلك الجهود ، مؤكدة حرص المحافظة ووزارة الثقافة على إقامة المعرض كل صيف بمدينة رأس البر للعام الرابع على التوالى ، وذلك نظرًا لتردد عدد كبير من الزائرين على المدينة خلال تلك الفترة بما يضمن وصول المحتوى الثقافي والمعرفى لمختلف الفئات ، موجهة الشكر إلى وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة نيفين الكيلاني على هذه الجهود بكافة المحافظات ، كما اعربت عن تطلعها لتحقيق المزيد وذلك لما تمثله أدوات القوة الناعمة من أهمية للحفاظ على الهوية الثقافية وتشكيل الوعى والفكر الابداعى لدى أطياف المجتمع .

دشنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نجوى جمعة رئيس جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية ذوى الإعاقة الذهنية، برنامجى " تواصل ... مسئولية" ، خلال فعالية تم تنظيمها اليوم بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر بالشراكة بين الجمعية ومديرية الشباب والرياضة " مكتب قادرون بإختلاف" بدعم من البنك الأهلى المصرى وذلك بحضور الدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

حيث استهلت الفعالية بتقديم عرض حول البرنامجين الذى يستمر حتى التاسع من أغسطس الجارى ، و يتضمن عدد من الأنشطة الرياضية والترويجية و ندوات لتوعية أولياء الأمور وطلاب الجامعات وحديثى التخرج، وكذلك مبادرات لتوظيف ذوى الهمم، وذلك بهدف دمج ذوى الهمم بالمجتمع و تعليمهم كيفية تحمل المسئولية من خلال توظيفهم بوظائف بالقطاع الخاص تأتى فى ضوء قدراتهم.

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