رضا سليم يحصل على مقدم تعاقده من النادي الأهلي

حصل رضا سليم الوافد الجديد إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على مقدم تعاقده من نادي القرن الأفريقي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن أنهى إجراءات تعاقده قادما من نادي الجيش الملكي المغربي.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء إن النادي الأهلي أرسل 200 ألف دولار مقدم عقد رضا سليم، بعد انتهاء إجراءات التعاقد بشكل رسمي.

ويحصل رضا سليم على 750الف دولار في أول موسم وتم إرسال 200 ألف دولار مقدم عقد اللاعب ظهر اليوم.

وكان رضا سليم قد وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات مع أحقية إضافة موسم خامس.

تجدر الإشارة إلي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيخوض معسكر خارجي في النمسا بداية من 28 أغسطس الحالي حتي يوم 8 سبتمبر القادم.



