الأهلي يستقر على تجديد إعارة عمار حمدي ويدرس العروض

استقر مسئولو النادي الأهلي، على تجديد إعارة عمار حمدي لاعب الفريق خلال الموسم المقبل بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وانتهت إعارة عمار حمدي الي صفوف فريق الاتحاد السكندري وتقرر خروج اللاعب مجددا على سبيل الإعارة سواء لزعيم الثغر أو أي فريق اخر حيث يمتلك النادي اكثر من عرض يقوم بدراستها قبل تحديد وجهته.

يذكر ان النادي الأهلي كان لديه 23 لاعبا عائدون من الإعارة مع نهاية الموسم تم حسم مصير 12 منهم سواء بالبيع النهائي او فسخ العقود بينما لا يزال هناك عدد اخر سيتم تحديد مصيرهم خلال أيام قبل بداية فترة الاعداد للموسم الجديد