محامي كهربا يرد على رئيس الزمالك بشأن غرامة الفيفا

علق أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، حول قضية اللاعب والغرامة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال أشرف عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": ردا على مرتضى منصور بخصوص صفقة القرن (كهربا) أنت بنفسك تقول إنك أعرته ب3.5 مليون دولار في عام واحد والغرامة قيمتها 2.400 مليون دولار، ما يعني أنها أقل من عام إعارة.. لا تنسي أنك طلبت من المحكمة الرياضية مبلغ 9 ملايين يورو ثم أنت لم تحضر القضية ونسقت مع محامي إيطالي مثلما أنسق مع المحامي التونسي.. أنت كنت تحصل على معلوماتك من إعلامي مثلما صرحت، فلا تدغدغ مشاعر جماهير الكرة.. حرام.. فيما يتعلق بقضية عبدالله السعيد أنت تسلمت أموال النادي في اتحاد الكرة فلا تعتبر صفقة، لأن السعيد لم يقيد في الزمالك.. هي صورة فقط.

وأضاف عبدالعزيز: “ كما أن النيابة العامة حفظت شكواك ضد اللاعب”.

يذكر أن مرتضى منصور هاجم خلال الساعات القليلة الماضية أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا، بسبب تصريحاته حول تأجيل قضية اللاعب.

وقال منصور، إن محامي كهربا يقول هتشوف يوم 14 سبتمبر، بطل فتي.