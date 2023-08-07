المستحقات المالية تمنع رحيل أكينيولا عن الزمالك

ظهر المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، في القائمة الأولى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على الرغم من خروجه من الحسابات الفنية للمدير الفني الكولمبي خوان كارلوس أسوريو.

ومنعت مستحقات المهاجم البنيني، مسؤولي الزمالك من فسخ تعاقدهم مع اللاعب على الرغم وجود بند في العقد، يمنح النادي الحق في فسخ التعاقد بعد نهاية الموسم الأول بأسبوع.

وتبلغ المستحقات المالية المتأخرة للمهاجم البنيني 300 ألف دولار إلى جانب الدفعة الأخيرة لنادي كاركاس الفنزويلي والتي تصل إلى 500 ألف دولار وهو ما دفع الإدارة في النهاية للإبقاء على اللاعب، على أمل تسويقه لأحد الأندية أو خروجه على سبيل الإعارة.

وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.