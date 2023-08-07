أستاذ طب وقائي: مبادرة 100 يوم صحة إنجاز كبير يضاف لوزارة الصحة

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، إن مبادرة 100 يوم صحة تعد إنجازا كبيرا يضاف إلى إنجازات وزارة الصحة، حيث تعمل الوزارة على تقديم مبادرات تستهدف دعم صحة المواطن.

وأضاف "حتة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المبادرة تقوم بتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات للحصول على الرعاية الصحية واستكمال خطة العلاج ويتم ذلك بشكل مجاني.

وأشاد أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، باهتمام الدولة بفئة الأطفال حديثي الولادة، حيث لم تكن تحصل هذه الفئة على الاهتمام بالقدر الكافي، لافتا إلى أن الاهتمام بالإنسان منذ ولادته يساهم في جعله سويا نفسيا وصحيا.

