حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن "ثقافتنا في إجازتنا"

قدمت فرقة كورال أطفال قصر الطفل بالبحيرة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور منها "صوت بلادي، أم الدنيا، حلوين من يومنا والله، المسك فاح، لاجل النبي،أهوده اللى صار، قمر سيدنا النبي، اه يالالالي" وغيرها بقيادة المايسترو عاصم علاء، وإشراف إيمان أبو دنيا.

كما قدم القصر عروض كل من فرقتي الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، والتي تأتي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي.

365869028_676470417850666_9185207582903021134_n

366077925_676470134517361_1331400131145450303_n

366080010_676470191184022_6256611076049477002_n

366145518_676470387850669_4702812210821917876_n