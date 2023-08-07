قدمت فرقة كورال أطفال قصر الطفل بالبحيرة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
وتغنت الفرقة بباقة متنوعة من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور منها "صوت بلادي، أم الدنيا، حلوين من يومنا والله، المسك فاح، لاجل النبي،أهوده اللى صار، قمر سيدنا النبي، اه يالالالي" وغيرها بقيادة المايسترو عاصم علاء، وإشراف إيمان أبو دنيا.
كما قدم القصر عروض كل من فرقتي الشرقية وأسوان للفنون الشعبية، والتي تأتي بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وتستمر حتى نهاية أغسطس الحالي.
ثقافة
حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن "ثقافتنا في إجازتنا"
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قدمت فرقة كورال أطفال قصر الطفل بالبحيرة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
قدمت فرقة كورال أطفال قصر الطفل بالبحيرة، حفلا فنيا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.