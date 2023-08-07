تمويل جديد لمشروع البتلو بـ235 مليون جنيه.. وخبراء: يقلل من فاتورة الاستيراد.. ومصر تمتلك إمكانيات كبيرة بالثروة الحيوانية لكن غير مستغلة بالشكل المطلوب

وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مؤخرا على اعتماد مبلغ 235 مليونًا و955 ألف جنيه لـ 352 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية 5.043 رأس، وذلك بحسب تصريحات المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة





ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربيين.

وأضاف الصياد أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 8 مليارات و40 مليون جنيه لحوالى 42 ألفًا و760 مستفيدًا، لتربية وتسمين ما يزيد عن 493 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

فيما كلف "الصياد"، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وأكد أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعه والبنك الممول (الزراعي المصري، أو الأهلي المصري)؛ للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بنسبة مخفضة.



حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين

وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الاهتمام بمشروع البتلو خطوة جيدة للنهوض بالثروة الحيوانية وتقليل فاتورة الاستيراد التي زادت لأكثر من الضعف في السنوات الأخيرة لأسباب عديدة من بينها إرتفاع أسعار الأعلاف مما كلف خزينة الدولة مبالغ طائلة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيهًا.

وأضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن يكون لدينا سيستم جديد يعمل على زيادة المزارع الحيوانية ودعم المربي الصغير ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها من أعلاف وأدوية بيطرية وغيرها موضحًا أن ذلك يصب فى مصلحة الجميع سواء كان الدولة او المربي أو المواطن.

وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، ان اعتماد مبلغ 235 مليونًا و955 ألف جنيه لـ 352 مستفيدا من صغار المربيين سيكون سبب رئيسي في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة أعداد رؤوس الماشية في ظل التكلفة العالية التي نستورد بها اللحوم من الخارج.

وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في الثروة الحيوانية ولكن لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب مؤكدًا أنه لو تم استغلال تلك الإمكانات بشكل صحيح سيصبح لدينا زيادة في الثروة الحيوانية يمكن استغلالها وتصديرها للدول الخارجية بدلا من الاستيراد.