مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أفاد التلفزيون السوري فجر اليوم الإثنين بمقتل 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائل دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وفي الشهر السابق أصيب عسكريان سوريان ووقعت أضرار مادية، جراء عدوان جوي إسرائيلى استهدف مواقع فى مُحيط العاصمة السورية "دمشق".