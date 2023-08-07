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الإثنين 07 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فجر اليوم.. منتخب ناشئي الطائرة يواجه الأرجنتين في كأس العالم

منتخب ناشئي الطائرة
منتخب ناشئي الطائرة
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يخوض منتخب مصر  للناشئين لكرة الطائرة تحت 19 سنة فجر اليوم  الإثنين، مواجهة قوية أمام  نظيره منتخب الأرجنتين صاحب الأرض والجمهور فى الثالثة صباح اليوم الإثنين، فى ختام مواجهات الفراعنة في الدور الأول ببطولة العالم بالأرجنتين التى تقام فى الفترة من 2 إلى 12 أغسطس الجاري.

وحقق منتخب مصر الفوز على كوستاريكا 3/0 والفوز على صربيا 3 /1 ثم الخسارة  أمام منتخب أمريكا بنتيجة 3/0. 

من جانبه أكد الإعلامي عمرو مخلوف أمين صندوق اتحاد الطائرة ورئيس بعثة منتخب الناشئين تحت 19 سنة المشارك في بطولة العالم المقامة حاليًا بالأرجنتين أن المنتخب الوطني قدم أداء مميز وحقق نتائج جيدة وفاز على نظيره كوستاريكا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.
وفاز أيضا على منتخب صربيا بنتيجة أشواط 3-1
بينما خسر أمام أمريكا بثلاثة أشواط نظيفة، ونجح في التأهل لدور الـ16 لبطولة العالم وينافس بقوة على المراكز الأولى على مستوى العالم.
وكشف «مخلوف» خلال تصريحاته الخاصة، أنه يحرص على الاجتماع مع الجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالحفاظ على المستوى الفنى الجيد الذى وصل إليه المنتخب بالبطولة.

جدير بالذكر أن بعثة منتخب الناشئين المشاركة في بطولة العالم بالأرجنتين تضم كلا من: عمرو مخلوف رئيسًا للبعثة.

وبيرسي أونكل المشرف العام على منتخبات الناشئين والشباب وأحمد سمير المدير الفني للمنتخب وحسام الدين مصطفى المدرب العام وعمرو  طه طبيبًا للمنتخب وسعيد جلال محلل فني.

واللاعبون هم: ياسين خالد فتح الله وحمزة حمدي الصافي وأمير حسام عاطف ومحمود إبراهيم مصطفى وصلاح محمد مجاهد وأحمد رضا محمد وحازم محمد كامل وإبراهيم عادل محمد ومازن شريف عبد الفتاح وشريف محمد يوسف ويوسف أحمد محمد ومحمد أمير سعيد.


من جانب آخر استقر اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على تغيير موعد البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر للمنتخبات لتقام خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر المقبل بدلا من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر.

وفضل اتحاد الطائرة تأجيل موعد انطلاق البطولة  لحين انتهاء بطولة السيدات المقرر أن تختتم يوم  25 أغسطس المقبل بالكاميرون.

المهندس ياسر قمر اتحاد الطائرة كرة الطائرة