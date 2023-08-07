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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط المتهمين بواقعة التعدي على سائق «توك توك» وسرقته بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية، أمس الأحد، من كشف ملابسات واقعة التعدي على سائق مركبة توك توك وسرقته بالقليوبية وضبط مرتكبي الواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العبور بمديرية أمن القليوبية من (إحدى السيدات-مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة) بقيام شخصان مجهولان بالتعدي على نجلها (سائق مركبة "توك توك") باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته وسرقة هاتفه المحمول وذلك حال إستقلالهما مركبة "التوك توك" رفقته بدعوى توصيلهما لمنطقة السلام بالقاهرة ولاذا بالفرار. 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (مقيمان بمحافظة القاهرة) وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المستولى عليه والسلاح المستخدم فى الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

بالقليوبية توك توك التعدى على سائق مركبة بمديرية أمن القليوبية