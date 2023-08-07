المجلس العسكري في النيجر يعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر

أعلن المجلس العسكري في النيجر، على إنه سوف يتم إغلاق المجال الجوي للبلاد اعتبارًا من يوم أمس الأحد حتى إشعار آخر، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل.

تجمع عشرات الآلاف من أنصار الانقلاب في عاصمة النيجر نيامي، يوم الأحد، قبل ساعات من انقضاء مهلة "إيكواس" لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم.

وتوافد المتظاهرون وسط حرارة مرتفعة، في فترة ما بعد الظهر، حيث احتشدوا بملعب سيني كونتشي الأكبر في البلاد، ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتلقى العسكريون دعمًا من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، الذين وصلوا إلى السلطة أيضًا من خلال انقلابين في عامي 2020 و2022، حيث اعتبرت باماكو وواجادوجو أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما.