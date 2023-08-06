نشرة الحوادث| غرق 3 شقيقات في نيل المعادي.. مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي، مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية، مراهق ينهي حياة صديقه داخل محل بلاستشين بالوراق .. وإليكم التفاصيل.
جرفهم التيار".. لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي
https://www.albawabhnews.com/4851634
مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية
https://www.albawabhnews.com/4851616
الهزار تحول إلى جد.. مراهق ينهي حياة صديقه داخل محل بلاستشين بالوراق
https://www.albawabhnews.com/4851394
النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مقر وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد.. صور
https://www.albawabhnews.com/4851527