نشرة الحوادث| غرق 3 شقيقات في نيل المعادي.. مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي، مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية، مراهق ينهي حياة صديقه داخل محل بلاستشين بالوراق .. وإليكم التفاصيل.

جرفهم التيار".. لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي

https://www.albawabhnews.com/4851634

مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية

https://www.albawabhnews.com/4851616



الهزار تحول إلى جد.. مراهق ينهي حياة صديقه داخل محل بلاستشين بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4851394



النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مقر وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد.. صور

https://www.albawabhnews.com/4851527