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الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| غرق 3 شقيقات في نيل المعادي.. مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، وكان منها: لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي، مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية، مراهق ينهي حياة صديقه داخل محل بلاستشين بالوراق .. وإليكم التفاصيل.

 

جرفهم التيار".. لغز غرق 3 شقيقات وإصابة الرابعة في نيل المعادي

https://www.albawabhnews.com/4851634

 

مقتل عامل وطعن نجله أثناء جلسة طلاق في الشرابية
https://www.albawabhnews.com/4851616


الهزار تحول إلى جد.. مراهق ينهي حياة صديقه داخل محل بلاستشين بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4851394


النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مقر وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد.. صور

https://www.albawabhnews.com/4851527

 

البوابة نيوز غرق نيل المعادى الشرابية