خبير: زيلنسكي رفض طلب ترامب بالتحقيق في اتهامات فساد ضد نجل بايدن

قال الخبير في الشؤون الأمريكية مسعود معلوف، إن الرئيس ترامب عندما كان رئيسا للولايات المتحدة أبدى إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان لديه نوع من الإعجاب بشخصيته.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروج للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب خلال فترة ولايته طلب من زيلنسكي أن "يحقق في اتهامات فساد ضد نجل بايدن لكن زيلنسكي رفض" على حسب قوله.

وتابع أن ترامب حين يقول إنه يستطيع أن ينهي الحرب في أوكرانيا فهو يستطيع فعلا، عبر وقف الدعم عن كييف والاتفاق مع روسيا على اقتسام السيطرة في أوكرانيا.

