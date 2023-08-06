مصرع طفل سقط ببئر مصعد بمدينة المنصورة الجديدة

لقى طفل مصرعه بعدما سقط ببئر مصعد كهربائي داخل إحدى العمائر الجديدة بمشروع جنة 1 بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية وذلك بعد قيامه بفتح باب المصعد أثناء عدم وجود الكابينة مما تسبب في سقوطه ووفاته.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد مسعد عوض، مأمور قسم شرطة جمصة بسقطو طفل داخل بئر مصعد كهربائي بمدينة المنصورة الجديدة.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ البري التابعة لادارة الحماية المدنية الى المكان وبالفحص تبين وجود طفل يدعي "ابراهيم.ا.ا"، 14 عامًا ، ومقيم قرية الحفير مركز الستاموني، جثة هامدة داخل بئر المصعد وذلك بعد قيامه بفتح باب المصعد والعبور لركوب الكابينة ليكتشف فتح الباب دون وجود الكابينة ولقي مصرعه في الحال.

بسؤال والد الطفل المتوفي أكد سقوط نجله لعدم وجود الكابينة وفتح باب الأسانسير متهما جهاز مدينة المنصورة الجديدة بالإهمال لترك أعمال الصيانة رغم تحصيل وديعة قدرها 5% عند استلام الوحدة كمقابل للصيانة .

جرى التحفظ على جثمان الطفل المتوفي بمشرحة مستشفى جمصة المركزي ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.