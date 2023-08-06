جوليان أوبير يكتب: فوضى فى النيجر.. المسئولية تقع أولًا وقبل كل شىء على عاتق الرئيس الفرنسى

الأحد 06/أغسطس/2023 - 06:19 م

تبدو الأزمة التى وقعت فى النيجر وكأنها تنصل جديد لفرنسا فى «منطقة نفوذها» لصالح روسيا. تذرع العديد من المحللين بأسباب هيكلية، مثل السفير جيرار أرو فى مقاله فى «لوبوان» عندما استنكر عسكرة الدبلوماسية الفرنسية فى المنطقة. وفى الواقع، الأسباب متعددة.

وإذا اتفق الجميع على أن موسكو لا علاقة لها بها تقريبًا، فإن المسئولية تقع أولًا وقبل كل شيء على عاتق الرئيس ماكرون، وهى مستهدفة بشكل صريح: لا يمكن لباريس أن تحمى مصالحها إلا إذا تخلت عن تلك النظرة الساذجة للقارة الأفريقية تماما مثل شخصية تانتانTintin الكرتونية التى ظهرت لأول مرة على صفحات جريدة «لوبوتى فانتيام» منذ ستين عامًا والتى كانت تتعامل بنفس السذاجة!

دعونا أولًا نؤكد أن الشعور المناهض للفرنسيين فى النيجر ليس، على الأقل بالنسبة للأغلبية الساحقة، حركة عنيفة أو راديكالية. إنها مسألة سئمت من الوجود الفرنسى وموقف الدبلوماسيين والجنود على الفور، الراسخ فى رؤوس العديد من الأشخاص من خلال الشبكات الاجتماعية. وهناك انزعاج عميق من الموقف الفرنسى الاستعمارى الجديد الذى عبر عنه ماكرون وميسى دومينيسى والدبلوماسيون على الفور.

على الفور، نجح السفير الفرنسى سيلفان إتيه - وهو نتاج خالص لنظام لودريان - فى تشويه سمعته لدى مواطنى النيجر بعد ثلاثة أشهر.. والسبب؟ تغريدة يُنظر إليها على أنها تقوض سيادة النيجر.

فى الواقع، فى فبراير ٢٠٢٣، أشاد السفير على موقع تويتر بجهود فرنسا والاتحاد الأوروبى لتعبئة الاستثمارات فى النيجر، مما جذب تعليقًا من أحد الصحفيين «ومع ذلك فإننا نفضل تعاونًا يحترم السيادة مع دول أخرى مثل روسيا «. ورد ممثل فرنسا فى نيامى «السيادة على أى موضوع؟ توقفوا عن شرب الماء فى نيامى لأنه أوروبي».. وأدى هذا التراشق المتصاعد بالكلمات إلى اندلاع حملة عنيفة منظمة على الشبكات الاجتماعية، واضطر بعد ذلك إلى الاعتذار.

ويمكن للمرء أن يبتسم للمفارقة: النيجر تطلب روسيا بالدخول بينما ترغب أوكرانيا فى الخروج منها. ومع ذلك، يتفاعل كل منهما مع تاريخه.. وتمثل فرنسا للنيجر ما تمثله روسيا لمناطقها القديمة مثل أوكرانيا!

ويجب البحث عن أصل الانقلاب أولًا داخل البلد نفسه، الذى ابتُلى بالصراعات العشائرية على خلفية الخلافات العرقية. محمد بازوم، الرئيس المخلوع، كان أول رئيس من أصل عربى ينتخب فى النيجر، خلفًا لمحمدو إيسوفو، من حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية (PNDS) مثله.

وكان ينتمى بالفعل إلى قبيلة الوصلى، وهى قبيلة أفريقية موجودة فى ليبيا وتشاد والنيجر (وتسمى أيضًا قبيلة أولاد سليمان). فى أبريل ٢٠٢١، اتخذ بازوم خيارًا حاسمًا بتعيين وزير الدولة للأمن الرئاسى من الطوارق من أرليت، ريسا أغ بولا، المؤسس السابق لحركات التمرد والتحرير فى النيجر. يبدو أن حقيقة أن هذا الأخير هو من محبى الفرانكوفوفيين يؤيد فكرة أن هذا التعيين يحظى بدعم باريس!

فى الواقع، كان أج بولا، مثل بازوم، حليفًا لمحمدو يوسفو، سلف بازوم، وعمل كمستشار ثم وزير مسؤول عن برنامج أغاديس سوكنى، وهو برنامج لتنشيط مدينة أغاديز. منطقة Ténéré. بعد أن ترك يوسفو منصبه بسلام قبل خمسة أيام، ربما كان على بازوم أن يرسخ سلطته من خلال ضمان ولاء الطوارق، وليس قطع نظام يوسفو، ولكن دون أن يقول ذلك، لتقليل الاعتماد على حرسه الرئاسى الخانق.

فى الواقع، كان هذا الحرس البريتورى المفترض أن يحمى الرئيس من الجيش إرثًا لسلفه: ٧٠٠ رجل مجهزين بقيادة مؤمن ليوسفو، الجنرال (الانقلابى المستقبلي) عمر تشيانى، الذى أبقى بازوم أيضًا فى مكانه حتى لا لعدم إغضاب معلمه السابق. بعد ذلك، أظهر بازوم أنه ينوى التحرك بحماية أقل من يوسفو، وفرض أسلوب مختلف.

مهما كان الأمر، فقد احتج الجنود والمجموعة العرقية المهيمنة فى النيجر، الهوسا (٥٥٪ من السكان)، على تعيين رجل يعتبر مندفعًا ولا يمكن السيطرة عليه، «ماكيسارد» الذى عمل لسنوات ضد نزاهة البلد وبدون أى خبرة فى مجال الأمن. صمد بازوم واستمر فى تعيين أمناء للمسؤوليات، وارتكب نفس الخطأ الذى ارتكبه نيكولا الثانى مع راسبوتين. من جانبها، عززت ريسا الروابط بين الطوارق والعرب، حيث نقلت رسالة مفادها أنهم، اندمجوا فى مكون واحد، أصبحوا حليفًا للدولة، فى شخص بازوم.

وبدلًا من جذب دعم يوسفو له، انفتحت حالة من القلق الكامنة بين الاثنين، حيث اشتكى الموالون للرئيس السابق علنًا من موعد كان سيئًا فى نظر النيجيريين، الرجل الذى لا يمتلك سيرة ذاتية جمهوريًا للغاية. ربما أساء يوسفو تفسير رغبة بازوم فى الحكم الذاتى.

غرس الخوف من النيجر التى يسيطر عليها الطوارق والعرب الدولة العميقة، وفى مارس ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٢ كانت محاولات الانقلاب قد حدثت بالفعل. كل ما تطلبه الأمر كان دافعًا أخيرًا لخصوم ريسا، الذين أزعجهم نفوذه والدعم المفترض من فرنسا، وبازوم، لاتخاذ إجراء مرة أخرى.

وعندما عاد بازوم من زيارته الأخيرة إلى باريس لحضور قمة باريس من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، فى نهاية شهر يونيو، أصبح تأثير ريسا أج بولا واضحًا. كانت ريسا فى الواقع تسيطر بشكل كامل على تحركات الرئيس، وتنظيم زياراته واحتفالاته، فضلا عن اتصالاته، وأظهرت ذلك من خلال الترحيب بالرئيس لدى عودته من باريس وحده فى مطار نيامى، دون أى حضور للضباط والرئاسيين أو حراس وكان ذلك ازدراء حقيقى للأجهزة الأمنية، مما أثار غضب الدوائر العسكرية.

لا بد أن تشيانى، المعزول بشكل متزايد من قبل محور بازوم- أج بولا، قد شعر بالخطر، خاصة أنه اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٢، بدأ إصلاح الجهاز الأمنى فى تقويض الشبكات القائمة، مع استبدال رئيس أركان الجيوش ورئيس الدرك الوطنى. وأثير جدل واسع حول إقالة الجنرال ساليفو مودى رئيس أركان القوات المسلحة - بعد أن ذهب إلى نظيره المالى فى أوائل مارس– وأثار ذلك غضب الإليزيه الذى طلب الحصول على رأسه وتمت إقالته.



وقد عزز هذا الروابط بين الهوسا والزرما (من أصل سونجاى العرقي) داخل القيادة العليا. قرار التقاعد للواء عمر تشيانى، قائد الحرس الرئاسى، كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، حيث شعر جميع القادة المختلفين بالتهديد وتقول الشائعات أن باريس كانت تتحرك.

فى مواجهة ارتفاع الضغط الذى وجدت فرنسا نفسها فيه- على الرغم من وجودها- على متن السفينة، لم تفعل الإليزيه شيئًا. كان الرد الوحيد هو تنظيف الخلية الإفريقية بالإعلان عن نقل مستشار الإليزيه للشؤون الأفريقية، فرانك باريس، إلى تايوان، فى ٢١ يوليو، قبل أيام قليلة من الانقلاب الذى وقع فى ٢٦ يوليو وكان التوقيت غريبًا.

ونظرًا للطبيعة الإستراتيجية للبلاد بشكل خاص بالنسبة للمصالح الفرنسية، فمن غير المرجح أنه لم يكن هناك أى معلومات استخباراتية تم الصول عليها فى الفترة الماضية. ويعتبر موقف الانتظار والترقب هذا أكثر إثارة للقلق لأن إيمانويل ماكرون قد واجه بالفعل حالة مماثلة فى بوركينا فاسو أو مالى.

وهناك تحليل آخر محتمل.. من المعروف أن رئيس الجمهورية لا يستمع ويحب أن يحيط نفسه بالمدنيين الذين يعرفون فقط السفارات والمراكز الثقافية فى القارة ويتضح هذا من خلال الإصلاح الداخلى للمديرية العامة للأمن الداخلى فى يوليو ٢٠٢٢ الذى أراده (وفرضه) ماكرون: فقد أدى إلى إلغاء مديرية المخابرات ومكاتبها القطاعية (لا سيما مكتب غرب إفريقيا) الذى يديره الجيش.

وإنشاء «مراكز إرسالية» (بما فى ذلك مركز لمنطقة الساحل) يقودها دبلوماسيون يهتمون أكثر بقضايا الديمقراطية أو الأقليات أو النسوية أكثر من اهتمامهم بالجغرافيا السياسية. وهكذا احتجت الكاميرون فى يونيو الماضى على وصول «السفير الفرنسى لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجى الميل الجنسى ومغايرى الهوية الجنسية » الذى كان سيشارك فى «مناقشة مؤتمر» حول تعريفات النوع والتوجه الجنسى والهوية فى المعهد الفرنسى فى الكاميرون (IFC) فى ياوندى.

فى الحقيقة، لقد سمح العمى الفرنسى أو التعامل بجبن إلى وصول خصومنا إلى هذه المرحلة. فى نيامى، مستغلًا قلة الخبرة السياسية للانقلابيين وضعف الحزب الحاكم المنقسم، انتهزت مجموعة M٦٢، وهى مجموعة من الجمعيات والأحزاب الصغيرة المناهضة لفرنسا والتى تم إنشاؤها فى عام ٢٠٢٢، الفرصة للالتصاق بعجلة الانقلابيين والانقلابيين. وطالبوا فى البداية بالإفراج عن أحد قادتهم، عبد الله سيدو، ثم نظموا المظاهرة أمام السفارة الفرنسية.

ومع ذلك، إذا لم تكن M٦٢ ككل موالية لروسيا، فلا يمكن استغلالها إلا من قبل ممثلى موسكو فى المنطقة. ترتبط هذه الحركة ارتباطًا مباشرًا بالمجلس العسكرى فى مالى وبوركينا. الانقلابيون فى نيامى يبحثون أيضا عن تحالف. الأتراك والجزائريون مستعدون بالفعل، بينما يدينون الانقلاب علانية، لفعل كل شيء لمنع التدخل العسكرى من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المنقسمة الآن.

يتم إنشاء نوع من التحالف من الانقلابيين (غينيا ومالى وبوركينا فاسو والنيجر وغدًا ربما جمهورية إفريقيا الوسطى) تحت حماية جزائرية سرية ولكنها حقيقية، والتى «تحذر وتدعو إلى توخى الحذر وضبط النفس فى مواجهة نوايا التدخل العسكرى الأجنبى. (الفرنسية والأمريكية ضمنيًا)، وهما عاملان من عوامل تعقيد الأزمة الحالية وتفاقمها».

وقال فوكارت - الذى عمل فى هذا الملف مع ٦٠ مساعدًا فى وحدة أفريقيا – لرؤساء الدول، باريس اليوم تدعم شخصين: كيف يمكننا أن نأمل فى الحصول على نفس الجودة الاستراتيجية؟ إذا كان علينا البحث عن مذنب حقيقى، فهو عدم القدرة على معالجة المعلومات والتصرف بشكل وقائى وليس التعامل دائما كرد فعل على الأحداث!

معلومات عن الكاتب:

جوليان أوبير.. سياسى فرنسى، انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022. وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس».. يطرح رؤيته حول الانقلاب العسكرى فى النيجر.



