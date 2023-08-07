وزير الزراعة يتابع تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية والبحيرات

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذى لإجراءات تنمية الثروة السمكية تنفيذا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن، وذلك فى إطار متابعة التنفيذ بقطاعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

واستعرض الاجتماع المستجدات فى خطة تطوير المفرخات والبحيرات والإجراءات التى تمت فى تطوير مفرخات بحيرة السد العالى وباقي مفرخات المياه العذبة، فضلا عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الاسماك المطلوبة للاستزراع السمكى البحرى والبحيرات.

كما تمت مناقشة موقف الاقفاص البحرية التى تم طرحها للمستثمرين ودراسة المعوقات التى تواجه التنفيذ وكذلك دراسة معوقات انشاء مفرخين فى البحر الأحمر وبحيرات بحيرة المنزلة

وخلال الاجتماع أيضا تم عرض الموقف التنفيذى لتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحصيل اموال الدولة وتجديد عقود الايجار.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة وضع آليات لالقاء الزريعة فى نهر النيل وفروعه والبحيرات بالاشتراك مع السادة المحافظين والجهات المعنية، وكذلك حسن استغلال اصول الدولة غير المستغلة والاسراع فى اجراءات طرحها لاشراك القطاع الخاص فى تشغيلها بأحدث الاساليب.

وأكد على ضرورة عرض تقرير شهري بالموقف التنفيذى وعرض المعوقات التى تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لاتخاذ اللازم بشأن الاسراع في الخطوات التنفيذية.