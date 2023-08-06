محافظ أسوان يوزع هدايا الرئيس للمواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة

وزع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وسط إطلاق الزغاريد وأجواء من الفرحة والسعادة من أهالى منطقة الصحابى هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسى من الأجهزة الكهربائية والمعمرة والأثاث والمفروشات على المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية الجديدة بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين الذين سيقومون فيها ضمن المشروع القومى لتطوير العشوائيات .

كما تفقد محافظ أسوان أعمال هدم وإزالة المنازل والمبانى القديمة بالمنطقة تمهيداً لتحويلها على غرار " حى الإسمرات " بخلق محاور مرورية جديدة وسط المدينة ، فضلاً عن المنشآت الخدمية المتعددة ، لتتكامل مع أعمال التطوير والتجميل بمنطقة الطابية التاريخية ، وباقى المناطق والشوارع المستهدفة .

وخلال تفقده للوحدات السكنية بعمارات الصحابى بمرافقة الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وأيضاً المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية ، وأيضاً شباب المتطوعين من ذوى الهمم بمديرية الشباب والرياضة ، وكذا شباب المتطوعين بصندوق مكافحة المخدرات ، نقل اللواء أشرف عطية تحيات رئيس الجمهورية للمواطنين والأسر ، وتأكيد القيادة السياسية بالقضاء على جميع المناطق العشوائية حيث تعتبر منطقة الصحابى أخر منطقة عشوائية بمحافظة أسوان بعد الإنتهاء من تطوير عزبة الفرن بمنطقة كيما بإجمالى 83 منزل ومبنى لوقوعهم فى مخرات السيول ، وأيضاً منطقة الناصرية بإجمالى 29 منزل والذين يأتوا ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى .

فيما حرص أشرف عطية على تناول مشروب الشاي مع الأسر ، ليتناقش معهم فى المراحل التالية لتطوير الصحابى ، والمخطط الذى سيتم تنفيذه لتحويلها لمنطقة جذب آمنة للخدمات بعد أن كانت من أكبر البؤر العشوائية للحفاظ على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم ، ولتتجسد فيها الحياة الكريمة للمواطن .

مشيراً إلى أن ما تحقق في منطقة الصحابى جاء نتيجة جهود متواصلة ومكثفة بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية بقيادة المهندس خالد صديق ، وسط متابعة من معالى دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة ، وكذلك الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ، ليصب كل ذلك في مصلحة المواطنين ، ويعمل على إحداث نقلة حضارية لمنطقة الصحابى .

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