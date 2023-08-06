بطول 7 آلاف متر.. إنشاء حاجز لحماية شاطئ دمياط الجديدة

عقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بمقر جهاز المدينة اجتماع تنسيقى مع الدكتور محمد احمد المدير التنفيذي للبرنامج و الدكتور طاهر عثمان والدكتور نبيل الهادى استشارى المشروع لمناقشة ما تم تنفيذه لحماية شاطىء مدينة دمياط الجديدة.

يأتي اللقاء فى اطار التعاون الوثيق بين جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وهيئة حماية الشواطئ ممثلة فى مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية تحت إشراف وزارة الموارد المائية.

وذلك بإنشاء حاجز لحماية الشاطىء بطول ٧٢٠٠ متر وتم الانتهاء من تنفيذه وحيث ان مدينة دمياط الجديدة لها شاطىء مميز واستكمالا لاعمال التطوير تم عرض مقترح كيفية الاستفادة من الحاجز الذى تم تنفيذه بشكل جمالى وحضارى والاتفاق على تنفيذ نموذج المحاكى للطبيعة بطول ٥٠٠ متر من الحاجز المنفذ على ان يتم التنفيذ من المواد والنباتات التى تحافظ على التنوع البيولوجي للمنطقة مع امكانية اضافة خدمات متنوعة لخدمة سكان المدينة.

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وأكد المهندس رئيس الجهاز على توفير كافة اوجه الدعم والتعاون فى سبيل سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطىء.

وتابع المهندس محمد خلف الله ،رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده ،أعمال تطوير منطقة الشاطئ لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية (الشاطئية) رواد منطقة الشاطئ ،حيث شدد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده على الحفاظ علي المظهر الحضاري للشاطيء العام على أن يتم المرور الدوري من خلال الامن والادارات المعنية بالتنميه وإزالة هذه الخيام.

وقد تم اليوم ازالة عدد ٦ خيام عشوائية بالشاطئ للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينه والمنطقة .

ويهيب جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده المواطنين رواد منطقة الشاطئ بالإلتزام بعدم إقامة أية خيم عشوائية وإلا سيتم إزالتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

في سياق آخر ، قام المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة باطلاق اشارة البدء فى أعمال الفرمة الترابيه بالشاطىء الخاص بذوى الهمم بمنطقة الشواطىء المميزة كذلك تجهيز ساحة انتظار المركبات الخاص بشاطىء ذوى الهمم وتنفيذ طبقة السن وتوسعة المدخل والتجهيز لاعمال الزراعة والتجميل واعمال البردورات .