واشنطن تدعو إلى وقف جميع أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الأحد 06/أغسطس/2023 - 12:10 م

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم /الأحد/، إلى ضرورة وقف جميع أعمال العنف والتحريض بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونددت الخارجية الأمريكية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ بالهجوم الذي ارتكبه مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين؛ ما أسفر عن مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما..كما أدانت الهجوم الذي وقع في تل أبيب ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جميع أعمال العنف.