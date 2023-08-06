ضبط 13 كيلو حشيش داخل سيارة بعد مطاردة بمدينة بدر

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط 13 كيلو حشيش بعد مطاردة بمدينة بدر.

وإشتبهت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة فى إحدى السيارات يستقلها شخصين وحال قيام القوة بإستيقافهما قاما بالإنعطاف والدوران والسير عكس الإتجاه وإلقاء جوال كان بحوزتهما وعُثر بداخله على 130 كيس من مُخدر الحشيش وزنت 13 كيلو جرام).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بحيازة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، بمساعدة آخر (تبين ضبطه عقب الواقعة فى إحدى القضايا).

بإستهدافه تبين عدم تواجده بمحل إقامته وعُثر على السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، بتتبع خط سير المتهم أمكن ضبطه بمحل إختبائه بمحافظة الغربية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم المحبوس ..كما أقر بتحصلهما على المواد المخدرة المضبوطة من (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) "تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما" وبمواجهتهما أيدا ماسبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

