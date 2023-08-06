ads
الأحد 06 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رحيل كاهن من إيبارشية جرجا

القمص أنجيلوس ميلاد
القمص أنجيلوس ميلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحل  القمص أنجيلوس ميلاد  كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجا، عن عمر قارب ٧٣ سنة، بعد أن خدم خدمة كهنوتية زادت عن ٢٢ سنة.
ولد الراحل يوم ١٠ نوفمبر من عام ١٩٥٠ وسيم كاهنًا بيد الأنبا مينا يوم ١٤ يناير ٢٠٠١، مطران جرجا السابق، ونال رتبة القمصية بيد نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا يوم ١٥ مايو ٢٠٢٢.

وأقيمت صلوات تجنيزه  بحضور الأنبا مرقوريوس ومجمع كهنة الإيبارشية وشعب كنيسته.

وفي نفس السياق تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أنجيلوس ميلاد، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

أسقف إيبارشية جرجا الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا البابا تواضروس الثاني رتبة القمصية كنيسة الشهيد مار جرجس