رحيل كاهن من إيبارشية جرجا

رحل القمص أنجيلوس ميلاد كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجا، عن عمر قارب ٧٣ سنة، بعد أن خدم خدمة كهنوتية زادت عن ٢٢ سنة.

ولد الراحل يوم ١٠ نوفمبر من عام ١٩٥٠ وسيم كاهنًا بيد الأنبا مينا يوم ١٤ يناير ٢٠٠١، مطران جرجا السابق، ونال رتبة القمصية بيد نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا يوم ١٥ مايو ٢٠٢٢.

وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور الأنبا مرقوريوس ومجمع كهنة الإيبارشية وشعب كنيسته.

وفي نفس السياق تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أنجيلوس ميلاد، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.