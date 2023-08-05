هربًا من حرارة الجو.. غرق عامل في مياه النيل بمنشأة القناطر

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة غريق من مياه النيل بقرية الرهاوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق شخص في مياه النيل بقرية الرهاوي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه أثناء نزوح عامل إلي مياه النيل للاستحمام هربا من حرارة الجو جرفته المياه ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة وجري انتشال الجثة ونقلها إلي مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.