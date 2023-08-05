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السبت 05 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المريخ البورسعيدى يبدأ فترة الإعداد دون صفقات جديدة

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إنطلقت عصر يوم السبت فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المريخ إستعداداً للموسم الجديد 2023 / 2024 و ذلك على الملعب الرئيسى للمريخ " ملعب عادل جلال " ببورسعيد . 
و أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن المدير الفنى للفريق محمد ياسين فضل البدء فى إعداد الفريق بقائمة اللاعبين المستمرين مع الفريق فى الموسم الجديد لحين ضم الصفقات الجديدة . 
وأضاف عيد: اليوم الأول لفترة إعداد المريخ شهد تواجد 16 لاعب من عناصر الفريق و قطاع الناشئين و هم " أحمد عبد الرازق " قائد الفريق " - محمد عوض - إسلام فراج - أحمد هاشم - حسام أشرف - محمد مصيلحى - السيد الشناوى - إسلام منتصر - محمد غريب " تيتو " .و من قطاع الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول " فارس عوض ( 2003 )-  يوسف الرفاعى ( 2005 ) - محمد عبده (٢٠٠٣ )- زياد عادل (٢٠٠٥ )- أحمد علاء (٢٠٠٣ )- يوسف أحمد (٢٠٠٥ )- كريم الصولي ( 2005 ) . 


أشار إلى تنسيق إدارة النادى برئاسة أحمد جوهر مع الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين لتحديد إحتياجات الفريق وحسم التعاقدات الجديدة خلال الأيام القادمة فى المراكز التى تحتاج التدعيم " حراسة المرمى،وسط الملعب،الهجوم " .
شهدت تدريبات المريخ متابعة محمود الملاح نائب رئيس نادي المريخ كما إنضم محمد البطوط للجهاز الإدارى ليتولى منصب مدير شئون اللاعبين .

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