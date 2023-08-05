ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

العثور على 133 هاتفا وجهاز لاب وساعة ذكية مهربة جمركيا بنطاق مدينة بدر

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثرت الاجهزة الامنية بالقاهرة، على  133 هاتفا وجهاز لاب توب وساعة ذكية مهربة جمركيا داخل سيارة بطريق الاسماعيلية .
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الغربية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما  133 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - ساعة ذكية - سماعة ذكية "جمعيهم مهربين جمركيًا" - مبلغ مالى).
و بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمنية بالقاهرة الإسماعيلية تم إتخاذ الإجراءات القانونية جهاز لاب توب هاتف محمول ضبط شخصين ساعة ذكية طريق الاسماعيلية قسم شرطة بدر محمول