عثرت الاجهزة الامنية بالقاهرة، على 133 هاتفا وجهاز لاب توب وساعة ذكية مهربة جمركيا داخل سيارة بطريق الاسماعيلية .
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الغربية) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما 133 هاتف محمول – جهاز "لاب توب" - ساعة ذكية - سماعة ذكية "جمعيهم مهربين جمركيًا" - مبلغ مالى).
و بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
حوادث وقضايا
العثور على 133 هاتفا وجهاز لاب وساعة ذكية مهربة جمركيا بنطاق مدينة بدر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عثرت الاجهزة الامنية بالقاهرة، على 133 هاتفا وجهاز لاب توب وساعة ذكية مهربة جمركيا داخل سيارة بطريق الاسماعيلية .
عثرت الاجهزة الامنية بالقاهرة، على 133 هاتفا وجهاز لاب توب وساعة ذكية مهربة جمركيا داخل سيارة بطريق الاسماعيلية .