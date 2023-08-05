ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص بحوزتهم 28 كيلو مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 9 أشخاص يقومون فيما بينهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات بدائرة مركز شرطة طوخ، وجرى ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم 28 كيلو مخدرات وأسلحة نارية وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد تمكن ضباط مركز شرطة طوخ بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط تشكيل عصابي يضم 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة طوخ، وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وجرى ضبط وبحوزتهم 10 كيلو لمخدر الهيدرو و10 كيلو لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وكمية لمخدر الحشيش تزن 5 كيلو جرام و مية لمخدر الآيس "الشابو" تزن 2 كيلو جرام وكمية لمخدر الهيروين تزن كيلو جرام و 1000 قرص مخدر لعقار "ترامادول" وبندقية آلية و 8 خزينة متنوعة و بندقية خرطوش و2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و 7 أسلحة بيضاء و 9 هواتف محمول و 2 ميزان حساس ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2,110٫000 مليون جنيه تقريباً.