"كولونا" تستقبل رئيس وزراء النيجر وتطالب بالإفراج الفوري عن الرئيس بازوم

استقبلت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، اليوم، في مقر الوزارة بباريس ( الكي دورسي)، رئيس وزراء جمهورية النيجر، أوحومودو محمدو والذي رافقته سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كين.

وعلمت "البوابة نيوز" من الخارجية الفرنسية بأن الوزيرة جددت دعم فرنسا الكامل للرئيس بازوم المنتخب من قبل شعب النيجر وحكومته، وحيث ترى فرنسا بأنهما يمثلان السلطات الشرعية الوحيدة في النيجر.

كما أعلنت له بأن بلادها تدعم بحزم وتصميم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا( الإيكوس) لدحر محاولة الانقلاب هذه. حيث ترى بأن مستقبل النيجر واستقرار المنطقة بأكملها على المحك.

وقالت، فقد أعطت دول الإيكوس مهلة للانقلابيين سبعة أيام لوضع حد لانقلابهم، تنتهي غدا الأحد 6 أغسطس. وتطالب فرنسا رسميًا المسؤولين عن محاولة الانقلاب هذه بالإفراج عن الرئيس بازوم وجميع أعضاء حكومته، والسماح بالعودة الفورية إلى النظام الدستوري والديمقراطي.