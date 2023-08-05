ads
السبت 05 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشرف على إطفاء حريق مبنى وزارة الأوقاف

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على  أعمال إطفاء الحريق  الذى نشب أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة .

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارى أعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث  ، ووجه  بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .

إطفاء الحريق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نشوب حريق وزارة الأوقاف محافظ القاهره