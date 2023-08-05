قصور الثقافة تختتم غنوة ياسمين للأطفال ذوي الهمم ببورسعيد

اختتم قصر ثقافة بورسعيد، ليالي العرض المسرحي "غنوة ياسمين" والذي قدم ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ولاقى نجاحا وإقبالا كبيرا على مدار ليالي عرضه.

العرض عبارة عن شكل غنائي استعراضي يتخلله بعض خدع الإضاءة وقدم بنظام الدمج حيث شارك فيه عدد من الأطفال من ذوي الهمم.

وتدور أحداث العرض حول ياسمين صديقة الطفل مازن وهو من متحدى الإعاقة تمتنع عن الغناء داخل المملكة وذلك لاختفاء صديقها الوحيد مازن، ويلتف الحزن حول الجميع في المملكة، بسبب عدم سماع صوت ياسمين، وفي الوقت نفسه يتعرف المهرج على أحد أطفال المملكة، ويتفقون على البحث عن ياسمين حتى تعود للغناء وفي الوقت نفسه أيضا يتآمر الوزير على جميع الأطفال ويقوم بالقبض عليهم وحبسهم داخل إحدى المغارات المسحورة في المملكة، ويستغل ضعف الملك الذي يوافقه على هذا الحل اعتقادا منه بأن جميع المشاكل في المملكة سببها هؤلاء الأطفال، ولكن بالتعاون بين ياسمين وكريم والمهرج يستطيعون إخراج الأطفال من القاعة المسحورة إلى الحياة الطبيعية بعد أن يقدموا للملك درسا قاسيا في كيفية التعامل مع هؤلاء الأبرياء.

"غنوة ياسمين" تأليف عاطف عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم فهمي، أشعار محمد عبد الرؤوف، ألحان أحمد العجمي، غناء مريم طارق، ملابس علا عبد اللطيف، تصميم وتنفيذ إضاءة سليمان رضوان، محمد رؤوف، مؤثرات صوتية خالد عمار، استعراضات عمرو عجمي، ديكور أحمد معطى، مساعد إخراج إبراهيم متولي، مخرج منفذ محمد أبو النور.

وقدمت الليلة الختامية بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، الكاتب والناقد د. محمود كحيله، المخرج شريف صلاح الدين.

"غنوة ياسمين" قدم ضمن عروض مسرح الطفل بفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د.جيهان الملكي، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وقدمته قصور الثقافة إيمانا بضرورة دمج ذوي الهمم في المجتمع والاهتمام بمسرح الطفل لما له من دور كبير في توجيه وتعليم الأطفال من خلال العمل الدرامي.

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