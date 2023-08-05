جامعة سوهاج تستعد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بـ"التنسيق الإلكتروني"

أكد الدكتور حسن النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج مستعدة لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بـ"التنسيق الإلكتروني"، فالجامعة بها كل الاستعدادات وكل البنية التحتية، لأنها جامعة قديمة، مضيفا أن الجامعة تضم المعامل الإلكترونية.

وأضاف النعماني، خلال مداخله هاتفية مرئية عبر تطبيق زووم لبرنامج “هذا الصباح “المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة تضم مقرين، مشيرا إلى أن التنسيق يوجد بالمبني القديم بمدينة ناصر أمام نادي الشرطة.ولفت القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الى أنه تم تجهيز معملين لاستقبال وتسجيل الطلاب رغباتهم بالمرحلة الأولى، فمعمل نادي تكنولوجيا المعلومات به ٢٠ جهاز كمبيوتر، ومعمل مشروع تقييم طلاب الامتحانات ويوجد به ٦٠ جهاز كمبيوتر.

وأكد حسن النعماني، على وجود مهندسين متخصصين مدربين على أعلى مستوى يقومون بمساعدة الطلاب على كيفية كتابة الرغبات للتقدم للجامعات، ويتم أيضا تسجيل الاستمارات، وتوجد لجنة كبيرة تضم شبكة المعلومات ورعاية الشباب والأمن الجامعي والعلاقات العامة واتحاد الطلاب، للتسهيل على الطلاب كتابة الرغبات وتحريكهم داخل الجامعة، فعلى بوابة الجامعة سوف يستقبل الطلاب مجموعة من الشباب ليصل بهم إلى المعامل، ويبدأوا في مساعدتهم لكتابة رغباتهم.