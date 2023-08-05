أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 249 ألفا و110 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 249 ألفا و110 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و232 دبابة و8 آلاف و251 من المركبات المدرعة و4 آلاف و943 من النظم المدفعية و704 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و466 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و311 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 7 آلاف و422 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 730 من المعدات الخاصة و4 آلاف و116 طائرة مسيرة وإسقاط 1347 من صواريخ كروز".

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 36 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في مناطق مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان، في بيان، أن القوات الجوية شنت تسع غارات على مواقع ارتكاز لقوات روسية وأسلحة ومعدات عسكرية، كما استهدفت المدفعية الأوكرانية تسع أنظمة مدفعية ومواقع ارتكاز للقوات الروسية ومواقع للذخيرة والمعدات العسكرية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقالت إن القوات الروسية، شنت 50 غارة جوية وقصفت الأراضي الأوكرانية 86 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود إصابات بين صفوف المدنيين، أن خطر الغارات الجوية الروسية والقصف الصاروخي لا يزال مرتفعا في جميع أنحاء أوكرانيا.