بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.3 %، عند 12.106،05 نقاط.

وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21 % ليستقر عند 984،04 نقطة،كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف خسارة بنسبة 0.62 % بمجموع 907،29 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية،فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.33 % بمجموع 11.221،12 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 174 مليون درهم مغربي،في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 625 مليار درهم مغربي.