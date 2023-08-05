أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.3 %، عند 12.106،05 نقاط.
وتراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.21 % ليستقر عند 984،04 نقطة،كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف خسارة بنسبة 0.62 % بمجموع 907،29 نقاط.
وفيما يخص المؤشرات الدولية،فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.33 % بمجموع 11.221،12 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 174 مليون درهم مغربي،في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 625 مليار درهم مغربي.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.3 %، عند 12.106،05 نقاط.
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الجمعة،على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.3 %، عند 12.106،05 نقاط.