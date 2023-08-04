معتز هشام في حواره لـ"البوابة نيوز": لست "مراهق متهور" مثل ياسين.. وصورت "سكر" لمدة 9 شهور.. وتم تحويله من مسلسل لفيلم 3 أجزاء

أعرب الفنان معتز هشام عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته حول دوره فى مسلسل «ليه لأ» أمام الفنانة نيللى كريم، والذى تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال الأيام الماضية.

ويقول معتز، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه فى البداية عرض علىّ العمل من قبل شركة الإنتاج، وتم تحديد موعد مع المخرجة نادين خان للوقوف على تفاصيل الشخصية، فحدثتنى عن وجهة نظرها فى الشخصية، وما أريد أن أقدمه، خاصة وأن الشخصية استفزازية بشكل كبير، لكن هذا فى النهاية لم يشغلنِ بشكل كبير، لأن الدور كان جيدا، ويوجد عدد كبير من الجمهور يفصل بين الفنان والشخصية التى يقدمها.

وأضاف: «جلست فترة فى المنزل عن قصد بعد مسلسلى أبو عمر المصرى وممالك النار، كما قمت بتقليل التواجد على السوشيال ميديا لكى ينسى الجمهور صورة الطفل الذى ظهر فى تلك الفترة، لكى يتقبلنى بعد ذلك فى دور الشاب، وهذا نجح بشكل كبير، فتعلمت من كل من عملت معهم، وشاهدت أعمال كثيرة بعين الفنان بعيد عن عين المشاهد».

وعن أوجه التشابه بينه وبين شخصية «ياسين» التى قدمها، قال: «أنا مختلف تماما عن شخصية ياسين، فهو مراهق متهور، لكن أنا نظرتى نفسها مختلفة عن المواقف التى وضع فيها، لكن أدوار الشر تجعل دائما العين على الفنان، بالرغم من أن الشخصية التى أقدمها ليست شريرة، ولكنه ضحية التربية التى ترباها مع والدته».

وأكد معتز، أن المخرجة نادين خان طلبت منه أن الشخصية يجب أن تظهر طوال الوقت فى صورة عصبية، وقال: «كانت تقنعنى طوال الوقت أن أظهر بهذا الشكل، وأوقات كنت أقنعها بوجهة نظرى أنه يوجد بعض المشاهد لا يحتاج فيها للعصبية، مثل الموقف الذى راى فيها والدته فى المطعم مع شخص، فقام بالاتصال بشقيقته، لتشعر من صوته أنه فى حالة غير طبيعية».

وأوضح معتز، أنه طوال الوقت عمل مع مجموعة من النجوم الكبار، ولكن العمل مع نيللى كريم كان مختلفا، لأنها تعبر بشكل كبير عن إحساسها بعينها، مما يجعلها حقيقية بشكل كبير، غير معتمدة على الكلام المكتوب فى النص، وهى الطريقة الأقرب لى، فلا أنكر أنى تعلمت من كل نجم عملت معه، وأسعى أن يكون لى أسلوبى الخاص خلال الفترة المقبلة.

وقال معتز هشام: «بدايتى فى الفن كانت صدفة، لكن استمرارى لم يكن صدفة، فأنا بدأت بقصر ثقافة الفيوم، وبعدها علمت بمكاتب الكاستينج، فعرض علي مسلسل أبو عمر المصرى وبعدها ممالك النار، وتوالت الأعمال بعد ذلك، فكنت الأول سعيد بما أقوم به معتقد الأمر رفاهية، لكن مع تقدم السن ومنحى مساحة أدوار أكبر أصبح الأمر مسؤلية كبيرة، لذلك سوف أقوم بتغير طبيعة الأدوار التى سوف أقدمها خلال الفترة المقبلة».

على جانب آخر، تحدث معتز عن فيلم «سكر» أول عمل ميوزيكال عربى، وقال: «فى البداية كان العمل عبارة عن مسلسل ٨ حلقات سوف يتم عرضه على إحدى المنصات، تدور حول مجموعة من الأولاد فى دار للأيتام، فهو مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل، فتم تحويله بعد ذلك إلى فيلم مكون من ٣ أجزاء».

وواصل حديثه قائلا: «قمنا تصوير العمل على مدار ٩ أشهر، واستمتعت كثيرا بتلك الفترة، لأن كل شخص فى العمل مدرك ما الدور الذى يجب أن يقوم به، فتدربت على الغناء مع الملحن إيهاب عبد الواحد، فكان أصعب ما فى العمل إنى كان يجب تواجدى كل يوم تصوير حتى لو أنه ليس لى تصوير، لأنه كان من الممكن أن أظهر فى خلفية المشهد من بعيد، فأجلس طوال اليوم لكى أصور ذلك المشهد».