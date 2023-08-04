تقدمه شاهندة عبد الرحيم.. حفل الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري بالعلمين الجديدة

ينتظر جمهور الكينج محمد منير والكابو حميد الشاعري حفلهما بعد قليل بمدينة العلمين الجديدة، والذي يحمل عددا من المفاجآت، وتقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية شاهندة عبدالرحيم.

وفي سياق متصل يواصل محبي الكينج محمد منير، التوافد على حفله المقام بالعلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، المقرر إقامته اليوم الجمعة ٤ أغسطس.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.