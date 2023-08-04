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الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزيرة الثقافة تجدد ثقتها في رئيس "القومي لثقافة الطفل"

الكاتب محمد ناصف
الكاتب محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل
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أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة  قرارها رقم 390 بتجديد ندب الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيسًا للإدارة المركزية  للمركز القومي لثقافة للطفل بالمجلس الأعلى للثقافة وذلك لمدة عام.

والجدير بالذكر أن ناصف أدار ما يقرب من عشرة مناصب بوزارة الثقافة المصرية منها رئيس إقليمي شرق الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونائب ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأربع إدارات مركزية بالمجلس الأعلى للثقافة منها الشعب واللجان الثقافية والشئون الأدبية والمسابقات ومكتب رئيس المجلس الأعلى والمركز القومي لثقافة الطفل.

وأصدر ناصف عددًا من الإصدارات في المسرح والقصة والرواية وأدب الطفل والترجمة والنقد، وقدم له التليفزيون المصري مسلسلين وعُرضت أعماله المسرحية للكبار والصغار على المسرح القومي والهناجر ومسارح قصور الثقافة ومسرح الشمس والتربية والتعليم والشباب والرياضة، وفاز بعدد من الجوائز المصرية والعربية في القصة القصيرة والمسرح وأدب الطفل والدارما التليفزيونية والنقد الأدبي.

 

الكاتب محمد ناصف المركز القومي لثقافة الطفل الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة