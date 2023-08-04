تعرف على التشكيل النهائي لبراعم غزل المحلة خلال الموسم المقبل

اعتمد أسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة لكرة القدم تشكيل مدربي قطاع الناشئين والبراعم للموسم الجديد بناءاً علي ترشيحات اللجنة الفنية ومدير قطاع الناشئين .

وكانت اللجنة الفنية التي تضم كل من أحمد حسن والكابتن طارق محجوب قد أجتمعت أمس مع الكابتن محمد جنيدي مدير قطاع الناشئين لمناقشة خطة تطوير القطاع والمدربين المرشحين لفرق الناشئين والبراعم .

وجاء الاستقرار على الأسماء لقطاع الناشئين كالتالى : إكرامى عبد العزيز .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2003 محمود صبحى .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2005 عزيز نبيل .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2007 أشرف شيحة .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2008 على سمير .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2009 محمود خضر .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2010 مدربى حراس مرمى القطاع : سامى عبود ومحمد سليمان وخالد المنصورى

أخصائين القطاع محمد الراعى وطارق عبد الفتاح

مخطط احمال القطاع على المغربل

بينما يأتي قطاع البراعم يضم كل من :

خالد أسماعيل مديرا فنيا لفريق مواليد 2011 محمود عبد العزيز . مديرا فنيا لفريق مواليد 2012 وعبد الرحيم طه .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2013 أحمد الحنكوره .. مديرا فنيا لفريق مواليد 2014 ومحمود البلعوطى مشرف حراس مرمى قطاع البراعم محمود مشالى .. مدرب حراس مرمى قطاع البراعم خالد اشرف .. أخصائى قطاع البراعم

الادارين : هشام الدسوقى وعمرو الحشاش وعلاء عطية ومحمد صلاح