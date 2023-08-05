تعرف على حظك في الأبراج اليوم السبت 5 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم السبت الموافق 5 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية تبحث عن عمل جديد لأنك غير مرتاح من عملك السابق ،سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يُطلب منك النصح ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة، لكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها فيمن حولك في أغراض أنانية، أما عاطفياً حب جديد يدخل حياتك.

برج الثور

من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الحارة لأنها تسبب تهيج بالأمعاء، أما من الناحية المهنية سوف تواجه بعض الصعوبات في مكان العمل خصوصاً في هذه الفترة، عليك التركيز أكثر في المهام حتى لا تمنح بعض الأشخاص الحاقدين بأن يستغلوا هذه الأخطاء من أجل توريطك مع المدير، أما من الناحية العاطفية شريك حياتك يشعر بالغضب الشديد منك بسبب إهمالك له في الفترة الماضية بشكل كبير، عليك تعويضه وتحسين علاقتك به مثلاً تغزل فيه، قل له قول رومانسي، اشتري له هدية لو كانت بسيطة.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية تفضل أن تلتزم بنظام غذائي صحي وجديد، أما من الناحية المهنية عليك أن تحسم الكثير من الأمور في مكان العمل، وهناك الكثير من القرارات التي بحاجة للحسم من طرفك، وسوف تتلقى بعض العروض المهمة في مجال تطوير عملك، انتبه من التسرع باتخاذ اي قرار، قد تتلقى عرض وظيفي مهم لمنصب لطالما حلمت به، هذا العمل يدر عليك مردود مادي مميز.

برج السرطان

من الناحية الصحية تفضل أن تكثر من الأسماك واللحوم لأنك تريد خسارة الوزن، أما من الناحية المهنية ستلقى ترحاب عارم من قبل كل من تقابلهم، فاحرص على أن تقابل ذلك الود بنفس القدر وسوف تكسب أصدقاء العمر، أما من الناحية العاطفية وقد يحالفك الحظ وتلتقي بشريك حياتك.

برج الأسد

من الناحية الصحية تجنب الكافيين لأنك تعاني من قلة النوم، من الناحية المهنية إن الأوضاع في مكان العمل متوترة وغير مستقرة، وتثار بعض البلبلة بسبب قرارات جديدة، أنت بعيد عن هذه القرارات لذلك حاول ان لا تجعل نفسك طرفًا في المشاكل والبلبة واسترخي وركز في عملك فقط، الأحاديث تتناقل وقد تؤخذ أي كلمة لك ضدك وتؤثر على مسارك في مكان العمل، أما من الناحية العاطفية عليك ان تهتم بشريك حياتك على الأقل عبر المسجات أو تلفونات حتى لا تخسره.

برج العذراء

من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الدسمة لأنك تعاني من ارتفاع في الكولسترول، أما من الناحية المهنية الأشخاص المهمون في حياتك يراقبون ويتابعون مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك يا عزيزي الاستفادة من هذا التأثير والتزم بالمهمة بثقة! اقترح آرائك ووجهة نظرك بأسلوب مُقنع، لكن في ذات الوقت بدون مزايدة ومبالغة الغرور لن يساعد الرصانة قد تشارك بفاعلية في تحقيق النتائج.

برج الميزان

من الناحية الصحية مارس الرياضة يا عزيزي وابدأ من اليوم، أما من الناحية المهنية يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام موقف لم تكن تتوقعه تمامًا، لكن لا تبالي بذلك، وإن كان باستطاعتنا توقع كل شيء، ستغيب عنا ملذات الحياة. إذن، لا تنعي حظك ولا تشعر بالأسف لمصيرك بل على العكس كن يقظًا فالحياة تخبئ دائمًا مفاجئات سعيدة.

برج العقرب

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت قاسي لأنك تعاني من زيادة في الوزن،على الرغم من أن كل شيء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما في طريقك الآن، حدد يا عزيزي مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة.

برج القوس

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء خاصة مع الطقس الحار لأنك تعاني من جفاف، أما من الناحية المهنية لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، من الناحية العاطفية أنت والشريك تخططان لعمل رحلة حول الطبيعة.

برج الجدي

من الناحية الصحية تفضل عمل برنامج جديد مليء بالبروتين، يا عزيزي ستواجه تحديات وعراقيل صعبة. قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك. بالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبي قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك في حالة ما اذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

برج الدلو

من الناحية الصحية احرص على تناول الفواكه والخضار، أما من الناحية المهنية كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه ولا أهمية للمشكلات التي تواجهها، احرص يا عزيزي في هذه الفترة على عدم استئناف الأمور منذ البداية، تخلص مما يشغلك يوميًا ولا يريحك منذ زمن.

برج الحوت

من الناحية الصحية تفكر بعمل دايت لأنك تعاني من الوزن الزائد، أما من الناحية المهنية لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم، فلديك أيضًا مشكلة في التركيز على المهام اليومية. على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس.