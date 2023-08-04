هجوم إلكتروني يعطل مستشفيات بأمريكا

أثر هجوم إلكتروني على الحواسيب في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالعديد من الولايات في أمريكا، حيث أجبر بعض غرف الطوارئ على الإغلاق وحول مسار سيارات إسعاف، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأسفر الهجوم عن تعطيل المنشآت التي تديرها شركة "بروسبكت ميديكال هولدينجز"، ومقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تشرف فيها على مستشفيات، فضلا عن منشآت صحية في ولايات تكساس وكونيتيكت ورود آيلاند وبنسلفانيا.

وأدي الهجوم أيضا إلي إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات مانشستر وروكفيل العامة في ولاية كونيتيكت، وتحويل بعض مرضاها.

وظلت العديد من مراكز للرعاية الأولية مغلقة، اليوم الجمعة، بما في ذلك أقسام العمليات الجراحية الاختيارية ومواعيد العيادات الخارجية وحملات التبرع بالدم، بينما أوضح مسؤولون إنهم ما زالوا يحاولون تحديد حجم المشكلة.