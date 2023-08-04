روسيا: أوكرانيا خسرت 43 ألف عسكري خلال الهجوم المضاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت بالفعل 43 ألف جندي منذ أن بدأت "الهجوم المضاد" في يونيو الماضي.

بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذا الرقم لا يشمل الجرحى الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الأوكرانية والأجنبية، والمرتزقة الأجانب، وكذلك العسكريين الذين تمت تصفيتهم نتيجة ضربات بأسلحة بعيدة المدي وعالية الدقة في المناطق الخلفية.

وأضافت الدفاع الروسية: "منذ بداية هجوم كييف تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس، وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة ليوبارد على خط التماس".

وتابعت: "أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعية ميدانية من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز "إم777" أمريكي الصنع و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا".